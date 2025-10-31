ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in Kazakhstan ב-inDriver מגיעה ל-KZT 23.19M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של inDriver. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
סה״כ לשנה
KZT 23.19M
דרגה
Middle
משכורת בסיס
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
בונוס
KZT 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
5 שנים
הגשות שכר אחרונות
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-inDriver in Kazakhstan עומדת על תגמול כולל שנתי של KZT 33,351,911. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-inDriver עבור תפקיד מעצב מוצר in Kazakhstan הוא KZT 23,186,435.

