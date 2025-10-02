ספריית חברות
Indra
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס חומרה

  • כל שכר מהנדס חומרה

  • Madrid Metropolitan Area

Indra מהנדס חומרה שכר בMadrid Metropolitan Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס חומרה in Madrid Metropolitan Area ב-Indra מגיעה ל-€35K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Indra. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
סה״כ לשנה
€35K
דרגה
L2
משכורת בסיס
€35K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Indra?

€142K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס חומרה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

Radio Frequency Engineer

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Indra in Madrid Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של €46,644. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Indra עבור תפקיד מהנדס חומרה in Madrid Metropolitan Area הוא €29,810.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Indra

חברות קשורות

  • Databricks
  • Snap
  • Apple
  • Intuit
  • SoFi
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים