חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-indie Semiconductor in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$157,751. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.