  שכר
  שירות לקוחות

  כל שכר שירות לקוחות

Indeed שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in India ב-Indeed נע בין ₹769K לבין ₹1.12M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Indeed. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

₹882K - ₹1.01M
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בIndeed, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.4%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בIndeed, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.4% בוקע ב 3rd-שנה (8.35% רבעוני)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שירות לקוחות ב-Indeed in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,119,704. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Indeed עבור תפקיד שירות לקוחות in India הוא ₹768,610.

