הפיצוי הכולל הממוצע של פיתוח עסקי in United States ב-Indeed נע בין $118K לבין $171K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Indeed. עדכון אחרון: 11/2/2025
השכר הכולל הממוצע
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בIndeed, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.4%
שנה 3
בIndeed, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)
33.4% בוקע ב 3rd-שנה (8.35% רבעוני)
