הפיצוי הכולל הממוצע של פיתוח עסקי in United States ב-Indeed נע בין $118K לבין $171K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Indeed. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע $134K - $156K United States טווח שכיח טווח אפשרי $118K $134K $156K $171K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בIndeed, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.4 % שנה 3 סוג מניות RSU בIndeed, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 8.32 % רבעוני )

33.4 % בוקע ב 3rd - שנה ( 8.35 % רבעוני ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Indeed ?

