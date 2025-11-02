ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תפעול עסקי ב-Indeed נע בין $210K לבין $293K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Indeed. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$225K - $265K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$210K$225K$265K$293K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בIndeed, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.4%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בIndeed, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.4% בוקע ב 3rd-שנה (8.35% רבעוני)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תפעול עסקי ב-Indeed עומדת על תגמול כולל שנתי של $292,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Indeed עבור תפקיד מנהל תפעול עסקי הוא $210,000.

