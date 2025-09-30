ספריית חברות
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
Incorta מהנדס תוכנה שכר בGreater Cairo

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Cairo ב-Incorta מגיעה ל-EGP 1.48M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Incorta. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
סה״כ לשנה
EGP 1.48M
דרגה
Senior
משכורת בסיס
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
בונוס
EGP 0
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Incorta?

EGP 7.88M

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

שאלות נפוצות

ለמהנדס תוכנה በIncorta in Greater Cairo የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የEGP 5,829,211 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በIncorta ለמהנדס תוכנה ሚና in Greater Cairo የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ EGP 1,477,620 ነው።

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Incorta

