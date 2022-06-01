מדריך חברות
Included Health
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Included Health משכורות

טווח המשכורת של Included Health נע בין $114,570 בפיצוי כולל שנתי עבור אנליסט פיננסי בקצה התחתון ל-$332,655 עבור תפעול עסקי בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Included Health. עודכן לאחרונה: 8/19/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

מהנדס תוכנה מלא

מנהל מוצר
Median $219K
עוזר/ת מנהלי/ת
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
תפעול עסקי
$333K
אנליסט נתונים
$134K
מדען נתונים
$325K
אנליסט פיננסי
$115K
מעצב מוצר
$186K
מנהל תוכנית
$208K
מנהל פרויקטים
$137K
מגייס
$166K
מנהל הנדסת תוכנה
$265K
חוקר חוויית משתמש
$286K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-Included Health, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי לתקשר עם עובדים מחברות שונות, לקבל ייעוץ קריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

El puesto con el salario más alto reportado en Included Health es תפעול עסקי at the Common Range Average level con una compensación total anual de $332,655. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Included Health es $197,003.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Included Health

חברות קשורות

  • Carbon Health
  • Cohesity
  • Mapbox
  • Front
  • Deliverr
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים