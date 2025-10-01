ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Vancouver ב-Improving מגיעה ל-CA$95.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Improving. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Improving
Senior Software Developer I
Vancouver, BC, Canada
סה״כ לשנה
CA$95.6K
דרגה
Senior Software Developer I
משכורת בסיס
CA$95.6K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Improving?

CA$226K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Improving in Greater Vancouver עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$141,010. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Improving עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Vancouver הוא CA$95,578.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Improving

