ספריית חברות
Impossible Foods
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

Impossible Foods מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in United States ב-Impossible Foods נע בין $124K לבין $174K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Impossible Foods. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$134K - $156K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$124K$134K$156K$174K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מדען נתונים דיווחים ב Impossible Foods כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בImpossible Foods, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מדען נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Impossible Foods in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $173,740. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Impossible Foods עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $124,100.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Impossible Foods

חברות קשורות

  • Drizly
  • Daily Harvest
  • Truepill
  • GOAT
  • Total Wine & More
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים