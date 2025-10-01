ספריית חברות
Impossible Foods
Impossible Foods מהנדס כימיה שכר בSan Francisco Bay Area

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס כימיה in San Francisco Bay Area ב-Impossible Foods נע בין $177K לבין $259K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Impossible Foods. עדכון אחרון: 10/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$204K - $232K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$177K$204K$232K$259K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בImpossible Foods, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס כימיה ב-Impossible Foods in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $258,538. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Impossible Foods עבור תפקיד מהנדס כימיה in San Francisco Bay Area הוא $177,471.

