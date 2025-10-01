ספריית חברות
Imply
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

  • San Francisco Bay Area

Imply מנהל הנדסת תוכנה שכר בSan Francisco Bay Area

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל הנדסת תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Imply נע בין $344K לבין $502K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Imply. עדכון אחרון: 10/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$395K - $451K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$344K$395K$451K$502K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מנהל הנדסת תוכנה דיווחים ב Imply כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בImply, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל הנדסת תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای מנהל הנדסת תוכנה در Imply in San Francisco Bay Area برابر کل دستمزد سالانه $501,500 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Imply برای نقش מנהל הנדסת תוכנה in San Francisco Bay Area برابر $344,250 است.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Imply

חברות קשורות

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Scale AI
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים