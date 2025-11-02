ספריית חברות
Imply
Imply מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-Imply מגיעה ל-$235K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Imply. עדכון אחרון: 11/2/2025

חבילת שכר חציונית
Imply
Software Engineer
סה״כ לשנה
$235K
דרגה
Staff
משכורת בסיס
$235K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
11+ שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Imply?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בImply, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Imply in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $371,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Imply עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $263,000.

