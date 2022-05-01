ספריית חברות
Imperva
Imperva משכורות

המשכורת של Imperva נעה בין $64,000 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט אבטחת סייבר ברמה הנמוכה לבין $217,080 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Imperva. עודכן לאחרונה: 9/13/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $117K
שירות לקוחות
$161K
תפעול שיווק
$189K

מעצב מוצר
$141K
מנהל מוצר
$217K
מהנדס מכירות
$209K
אנליסט אבטחת סייבר
$64K
מנהל הנדסת תוכנה
$135K
ארכיטקט פתרונות
$132K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Imperva הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $217,080. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Imperva הוא $141,158.

משאבים נוספים