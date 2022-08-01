ספריית חברות
ImpactAssets
ImpactAssets משכורות

המשכורת החציונית של ImpactAssets היא $248,750 עבור תפעול עסקי

$160K

תפעול עסקי
$249K
התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ImpactAssets הוא תפעול עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $248,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
