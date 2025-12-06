ImmoScout24 מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in Germany ב-ImmoScout24 נע בין €42.6K לבין €60.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ImmoScout24. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $55.8K - $66.1K Germany טווח שכיח טווח אפשרי $49.1K $55.8K $66.1K $69.7K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מעצב מוצר דיווחים ב ImmoScout24 כדי לפתוח!

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב ImmoScout24 ?

