IMMO Capital מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in India ב-IMMO Capital נע בין ₹3.06M לבין ₹4.37M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של IMMO Capital. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $40K - $46.8K India טווח שכיח טווח אפשרי $34.9K $40K $46.8K $49.7K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מהנדס תוכנה דיווחים ב IMMO Capital כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב IMMO Capital ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.