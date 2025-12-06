Immigram מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in Armenia ב-Immigram נע בין AMD 9.54M לבין AMD 13.61M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Immigram. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $28.6K - $33.5K Armenia טווח שכיח טווח אפשרי $25K $28.6K $33.5K $35.6K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל פרויקט דיווחים ב Immigram כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Immigram ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מנהל פרויקט מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.