הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in Armenia ב-Immigram נע בין AMD 9.54M לבין AMD 13.61M ל-year.

השכר הכולל הממוצע

$28.6K - $33.5K
Armenia
טווח שכיח
טווח אפשרי
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Immigram?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-Immigram in Armenia עומדת על תגמול כולל שנתי של AMD 13,606,521. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Immigram עבור תפקיד מנהל פרויקט in Armenia הוא AMD 9,536,194.

משאבים נוספים

