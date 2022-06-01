ספריית חברות
Immersive Labs
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Immersive Labs משכורות

המשכורת של Immersive Labs נעה בין $55,900 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $106,693 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Immersive Labs. עודכן לאחרונה: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
$55.9K
מנהל הנדסת תוכנה
$107K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Immersive Labs הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $106,693. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Immersive Labs הוא $81,297.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Immersive Labs

חברות קשורות

  • Apple
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Snap
  • Google
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/immersive-labs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.