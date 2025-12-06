ספריית חברות
IMC
הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in Spain ב-IMC נע בין €67.6K לבין €98.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של IMC. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$89.5K - $102K
Spain
טווח שכיח
טווח אפשרי
$77.9K$89.5K$102K$114K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב IMC?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-IMC in Spain עומדת על תגמול כולל שנתי של €98,547. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-IMC עבור תפקיד משאבי אנוש in Spain הוא €67,646.

