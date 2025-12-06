ספריית חברות
iLobby
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

iLobby מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in Canada ב-iLobby נע בין CA$118K לבין CA$166K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של iLobby. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$93K - $108K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$85.9K$93K$108K$120K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל מוצר דיווחים ב iLobby כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב iLobby?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-iLobby in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$165,519. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-iLobby עבור תפקיד מנהל מוצר in Canada הוא CA$118,228.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור iLobby

חברות קשורות

  • DoorDash
  • Microsoft
  • Uber
  • Google
  • Spotify
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ilobby/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.