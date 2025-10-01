ספריית חברות
Illumio
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • San Francisco Bay Area

Illumio מהנדס תוכנה שכר בSan Francisco Bay Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Illumio מגיעה ל-$203K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Illumio. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
סה״כ לשנה
$203K
דרגה
L2
משכורת בסיס
$170K
Stock (/yr)
$18K
בונוס
$15K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Illumio?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בIllumio, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $283,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the מהנדס תוכנה role in San Francisco Bay Area is $210,000.

