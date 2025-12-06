Illumina עוזר אדמיניסטרטיבי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של עוזר אדמיניסטרטיבי in United States ב-Illumina נע בין $111K לבין $151K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Illumina. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $118K - $143K United States טווח שכיח טווח אפשרי $111K $118K $143K $151K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד עוזר אדמיניסטרטיבי דיווחים ב Illumina כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בIllumina, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Illumina ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות עוזר אדמיניסטרטיבי מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.