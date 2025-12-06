ספריית חברות
Illion
Illion מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in Australia ב-Illion נע בין A$70.1K לבין A$98.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Illion. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$49.8K - $57.9K
Australia
טווח שכיח
טווח אפשרי
$46K$49.8K$57.9K$64.4K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Illion?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Illion in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$98,091. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Illion עבור תפקיד מדען נתונים in Australia הוא A$70,065.

