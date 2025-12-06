IHS Markit חוקר חוויית משתמש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של חוקר חוויית משתמש in United States ב-IHS Markit נע בין $125K לבין $174K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של IHS Markit. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $135K - $164K United States טווח שכיח טווח אפשרי $125K $135K $164K $174K טווח שכיח טווח אפשרי

