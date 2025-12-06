ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של בנקאי השקעות in India ב-IHS Markit נע בין ₹2.24M לבין ₹3.13M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של IHS Markit. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$27.6K - $32K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$25.5K$27.6K$32K$35.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב IHS Markit?

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור בנקאי השקעות ב-IHS Markit in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,131,823. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-IHS Markit עבור תפקיד בנקאי השקעות in India הוא ₹2,237,016.

