iHerb מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in United States ב-iHerb נע בין $153K לבין $213K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של iHerb. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $166K - $201K United States טווח שכיח טווח אפשרי $153K $166K $201K $213K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב iHerb ?

