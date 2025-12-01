ספריית חברות
Ignitarium
Ignitarium מהנדס חומרה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חומרה in India ב-Ignitarium נע בין ₹4.22M לבין ₹6.15M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ignitarium. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$55.4K - $63.1K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$48.2K$55.4K$63.1K$70.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Ignitarium?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Ignitarium in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹6,153,503. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ignitarium עבור תפקיד מהנדס חומרה in India הוא ₹4,224,015.

