הפיצוי הכולל הממוצע של פיתוח ארגוני ב-IGM Financial נע בין CA$162K לבין CA$221K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של IGM Financial. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$126K - $150K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$117K$126K$150K$160K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב IGM Financial?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור פיתוח ארגוני ב-IGM Financial עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$221,138. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-IGM Financial עבור תפקיד פיתוח ארגוני הוא CA$161,527.

משאבים נוספים

