ICONMA משכורות

המשכורת של ICONMA נעה בין $80,621 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $157,080 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ICONMA. עודכן לאחרונה: 10/17/2025

מנהל מוצר
$83.6K
מנהל פרויקט
$80.6K
מכירות
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מהנדס תוכנה
$157K
חוקר UX
$129K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ICONMA הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $157,080. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ICONMA הוא $129,350.

משאבים נוספים