ספריית חברות
ICON
ICON משכורות

המשכורת של ICON נעה בין $94,097 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $173,400 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
מהנדס בקרה
$136K
מדען נתונים
$119K
מהנדס מכונות
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
מעצב מוצר
$119K
מנהל מוצר
$173K
מנהל פרויקט
$94.1K
מהנדס תוכנה
$114K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ICON הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $173,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ICON הוא $119,400.

