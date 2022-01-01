ספריית חברות
iCIMS
iCIMS משכורות

המשכורת של iCIMS נעה בין $79,600 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $178,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של iCIMS. עודכן לאחרונה: 10/17/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
מהנדס תוכנה
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מעצב מוצר
Median $110K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מדען נתונים
$102K
מנהל מוצר
$130K
גיוס
$79.6K
מנהל תוכנית טכנית
$153K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-iCIMS הוא מהנדס תוכנה at the Principal Software Engineer level עם תגמול כולל שנתי של $178,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-iCIMS הוא $124,950.

משאבים נוספים