פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Icertis מגיע ל-₹897K ל-year עבור Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹948K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Icertis. עדכון אחרון: 12/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$10.2K
$10.2K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בIcertis, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
