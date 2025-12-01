ספריית חברות
Icertis
Icertis מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in India ב-Icertis נע בין ₹4.6M לבין ₹6.7M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Icertis. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$60.3K - $68.7K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$52.5K$60.3K$68.7K$76.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בIcertis, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Icertis in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹6,697,148. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Icertis עבור תפקיד מדען נתונים in India הוא ₹4,597,195.

