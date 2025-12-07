ספריית חברות
Hyphen
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל תוכנית

  • כל שכר מנהל תוכנית

Hyphen מנהל תוכנית שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תוכנית in United States ב-Hyphen נע בין $130K לבין $184K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Hyphen. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$147K - $174K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$130K$147K$174K$184K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל תוכנית דיווחים ב Hyphen כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Hyphen?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל תוכנית מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית ב-Hyphen in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $184,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Hyphen עבור תפקיד מנהל תוכנית in United States הוא $129,600.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Hyphen

חברות קשורות

  • SoFi
  • Snap
  • Coinbase
  • Netflix
  • Airbnb
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hyphen/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.