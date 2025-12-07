Hyphen מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in Portugal ב-Hyphen נע בין €32.7K לבין €44.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Hyphen. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע $40.8K - $48.4K Portugal טווח שכיח טווח אפשרי $37.6K $40.8K $48.4K $51.5K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Hyphen ?

