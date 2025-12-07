ספריית חברות
Hyphen
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

Hyphen מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in Portugal ב-Hyphen נע בין €32.7K לבין €44.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Hyphen. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$40.8K - $48.4K
Portugal
טווח שכיח
טווח אפשרי
$37.6K$40.8K$48.4K$51.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מעצב מוצר דיווחים ב Hyphen כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Hyphen?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מעצב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Hyphen in Portugal עומדת על תגמול כולל שנתי של €44,718. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Hyphen עבור תפקיד מעצב מוצר in Portugal הוא €32,663.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Hyphen

חברות קשורות

  • SoFi
  • Snap
  • Coinbase
  • Netflix
  • Airbnb
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hyphen/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.