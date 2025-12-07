ספריית חברות
Hyperfine
Hyperfine מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in United States ב-Hyperfine נע בין $156K לבין $222K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Hyperfine. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$179K - $209K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$156K$179K$209K$222K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Hyperfine?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Hyperfine in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $222,300. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Hyperfine עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $155,800.

משאבים נוספים

