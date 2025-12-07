ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in India ב-Hyperface נע בין ₹1.99M לבין ₹2.89M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Hyperface. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$25.7K - $29.8K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$22.6K$25.7K$29.8K$32.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Hyperface?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Hyperface in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,886,229. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Hyperface עבור תפקיד מנהל מוצר in India הוא ₹1,988,830.

