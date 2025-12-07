ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Cyprus ב-HypeAuditor נע בין €67.7K לבין €92.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HypeAuditor. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$84.5K - $100K
Cyprus
טווח שכיח
טווח אפשרי
$78K$84.5K$100K$107K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב HypeAuditor?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-HypeAuditor in Cyprus עומדת על תגמול כולל שנתי של €92,691. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HypeAuditor עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Cyprus הוא €67,705.

