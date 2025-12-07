ספריית חברות
HYCU
HYCU מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in United States ב-HYCU נע בין $183K לבין $254K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HYCU. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$196K - $231K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$183K$196K$231K$254K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב HYCU?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-HYCU in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $254,475. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HYCU עבור תפקיד מכירות in United States הוא $182,700.

משאבים נוספים

