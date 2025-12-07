HYBE שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in Russia ב-HYBE נע בין RUB 1.55M לבין RUB 2.25M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HYBE. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע $22.9K - $26.1K Russia טווח שכיח טווח אפשרי $19.9K $22.9K $26.1K $29K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב HYBE ?

