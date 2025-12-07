ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in Russia ב-HYBE נע בין RUB 1.55M לבין RUB 2.25M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HYBE. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$22.9K - $26.1K
Russia
טווח שכיח
טווח אפשרי
$19.9K$22.9K$26.1K$29K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב HYBE?

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שירות לקוחות ב-HYBE in Russia עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 2,254,923. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HYBE עבור תפקיד שירות לקוחות in Russia הוא RUB 1,547,871.

