הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in United States ב-Hut 8 Mining נע בין $89.1K לבין $127K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Hut 8 Mining. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$101K - $120K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$89.1K$101K$120K$127K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Hut 8 Mining?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Hut 8 Mining in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $126,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Hut 8 Mining עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $89,100.

משאבים נוספים

