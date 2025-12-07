Huron מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in United States ב-Huron נע בין $145K לבין $198K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Huron. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע $155K - $188K United States טווח שכיח טווח אפשרי $145K $155K $188K $198K טווח שכיח טווח אפשרי

