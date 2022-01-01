ספריית חברות
Huntington National Bank
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Huntington National Bank משכורות

המשכורת של Huntington National Bank נעה בין $64,675 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $200,400 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Huntington National Bank. עודכן לאחרונה: 9/4/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $91.5K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מדען נתונים
Median $105K
מעצב מוצר
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
טכנולוג מידע (IT)
Median $128K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $200K
אנליסט עסקי
$89.6K
אנליסט נתונים
$64.7K
אנליסט פיננסי
$88.6K
יועץ ניהולי
$129K
מנהל מוצר
$137K
מנהל פרויקט
$73K
מכירות
$194K
אנליסט אבטחת סייבר
$166K
ארכיטקט פתרונות
$139K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Huntington National Bank הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $200,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Huntington National Bank הוא $128,183.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Huntington National Bank

חברות קשורות

  • JPMorgan Chase
  • Bank of America
  • Comerica
  • BOK Financial
  • First Financial Bank
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים