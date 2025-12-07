ספריית חברות
Human Interest
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

Human Interest מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in United States ב-Human Interest נע בין $130K לבין $184K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Human Interest. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$147K - $174K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$130K$147K$174K$184K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בHuman Interest, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Human Interest in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $184,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Human Interest עבור תפקיד מנהל מוצר in United States הוא $129,600.

משאבים נוספים

