חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-HOVER in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $310,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.