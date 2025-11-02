ספריית חברות
Hotel Engine
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Hotel Engine מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Brazil ב-Hotel Engine מגיעה ל-R$552K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Hotel Engine. עדכון אחרון: 11/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
סה״כ לשנה
R$552K
דרגה
L3
משכורת בסיס
R$552K
Stock (/yr)
R$0
בונוס
R$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Hotel Engine?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Hotel Engine in Brazil עומדת על תגמול כולל שנתי של R$623,308. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Hotel Engine עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Brazil הוא R$551,600.

משרות מובילות

משאבים נוספים