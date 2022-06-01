HireVue משכורות

ספריית חברות
המשכורת של HireVue נעה בין $57,710 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $175,120 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של HireVue. עודכן לאחרונה: 9/5/2025

$160K

מדען נתונים
$160K
תפעול שיווק
$90.5K
מכירות
$57.7K

מהנדס תוכנה
$175K
שאלות נפוצות

El puesto con mayor remuneración reportado en HireVue es מהנדס תוכנה at the Common Range Average level con una compensación total anual de $175,120. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HireVue es $125,373.

משאבים נוספים