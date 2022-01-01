ספריית חברות
Hiretual
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Hiretual משכורות

המשכורת של Hiretual נעה בין $50,250 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $129,350 עבור מעצב מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Hiretual. עודכן לאחרונה: 9/5/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

פיתוח עסקי
$114K
מעצב מוצר
$129K
מנהל מוצר
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
מהנדס תוכנה
$50.3K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

El puesto con mayor remuneración reportado en Hiretual es מעצב מוצר at the Common Range Average level con una compensación total anual de $129,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Hiretual es $112,434.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Hiretual

חברות קשורות

  • Pendo.io
  • DriveWealth
  • Intercom
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים