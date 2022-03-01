ספריית חברות
Hipcamp
Hipcamp משכורות

המשכורת של Hipcamp נעה בין $168,504 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $907,515 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Hipcamp. עודכן לאחרונה: 9/5/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $170K
אנליסט עסקי
$177K
מדען נתונים
$175K

משאבי אנוש
$366K
מעצב מוצר
$169K
מנהל מוצר
$212K
מנהל הנדסת תוכנה
$908K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Hipcamp הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $907,515. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Hipcamp הוא $176,880.

